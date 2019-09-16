Kırtasiye ürünlerinde kanserojen tehlikesine dikkat

16.09.2019 18:35

TİCARET Bakanlığı'nca kırtasiye ürünleriyle ilgili yapılan denetimler sonucu toplam 204 bin 576 ürün incelendi. Ürünlerin güvensizlik oranı önceki yıllara oranla düşüş gösterirken, 5 bin 97 ürünün güvensiz olduğu tespit edildi. Denetimler sonucu kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranının yüzde 2,49 olarak belirlendi.ELDE BOYA BIRAKAN ÜRÜNLERE DİKKATÇocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Feyza Cebeci Gümüş kırtasiye alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Kokulu olan hiçbir ürünün alınmaması gerektiğini belirten Gümüş, "Boyar, azor, solvent içeren kokulu yapıştırıcılar, silgiler, oyun hamurlarına özellikle dikkat edilmeli. Mutlaka TSE garantili olduklarına dikkat etmeliler. Aldıkları ürün çocukların ellerini hemen boyuyorsa onları kullanmayı hemen bırakmalılar. O gerçekten zararlı madde demektir. Ürünlerin kalite standartlarına uygun olmalarına dikkat etmeliler" dedi.

"KOKULU OLAN HİÇBİR ŞEYİ ALMAMAK GEREK"

"Kokulu olan hiçbir şeyi almamak gerek" diyen Gümüş, "Bu ürünlerin birçoğunda kanserojen madde var. Kanserin ortaya çıkması da uzun yıllar alabiliyor. Azor maddesi ilerleyen yıllarda karşımıza kanser olarak çıkabiliyor. Bu konuda ailelerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. Gümüş, Çin malı ya da Uzak Doğu'dan gelen ürünleri bilmeden kullanmamak gerektiğini belirterek, "Ucuza kaçmayıp kaliteli ürünler alınmalı" ifadesini kullandı.



"VELİLER GÜVENDİĞİ YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPMALI"

21 yıldır kırtasiyecilik yapan Ahmet Önder ise, faturalı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek "Üründe markası yazmıyorsa bu kaçak üründür. Sahte ürünler kanserojen madde içeriyor. Özellikle kokulu silgiler, onları dikkat ediyoruz ve alıp satmıyoruz. Dışarıdan gelen ürünler genelde Çin malı oluyor ve ucuz mal olduğu için de kanserojen madde içerebiliyor. Veliler de güvendiği yerlerden alışveriş yapmalı" dedi.



Kaynak: DHA

- İstanbul