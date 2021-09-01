Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi

Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen İstanbul Avcılar'da bulunan özel bir laboratuvarda kırtasiye ürünlerinin sağlığa zararlı olup olmadığı incelenip raporlanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen İstanbul Avcılar'da bulunan özel bir laboratuvarda kırtasiye ürünlerinin sağlığa zararlı olup olmadığı incelenip raporlanıyor. Laboratuvarın teknik müdürü Sevim Razak, "Ürünlerdeki zararlı kimyasallar, ilerleyen yaşlarda özellikle de üreme organlarını olumsuz etkilemekte" dedi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla kırtasiye ürünlerine ilgi de arttı. Çocukların okullarda kullandığı kırtasiye malzemelerinin güvenliği Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarda gerçekleştiriliyor. Laboratuvar Teknik Müdürü Sevim Razak ve ekibinin yaptığı denetimlerde, pastel boyalardan, kalemlere ve suluklara kadar tüm okul araç gereçleri titizlikle denetlenip raporlanıyor ve tekrar bakanlığa bildiriliyor. Laboratuvar ortamında gerekli testlerden geçemeyen ürünlerin ise satışına izin verilmiyor.

Laboratuvar teknik müdürü Razak, velilerin ürünleri satın alırken marka ve etiketli ürünler alması gerektiğini ifade ederek, "Etiket bilgilerini okumamız gerekiyor. CE ve varsa TSE onayı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle küçük parça ve keskin kenar oluşturan bazı cisimlere karşı özellikle 3 yaş altı çocuklar için dikkat etmemiz gerekiyor. Bu etiket kontrollerinden sonra laboratuvarda fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır. Menşeinin bilmediğimiz ithalatçı ürünleri almamaya yönelmeliyiz. Velilerimiz Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetim Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü 'güvensiz ürün sistemini' web sayfasından takip edebilirler" dedi.

Razak, zararlı ürünlerin çocuklara ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunları oluşturduğuna dikkat çekerek, "Özellikle yasaklı ve zararlı kimyasalların çocukların ter ve ağız yoluyla vücutlarına alması sebebiyle özellikle ilerleyen yaşlarda büyüme hormonları üzerinde zararlı etkileri olduğunu biliyoruz. Özellikle de üreme organlarını olumsuz etkilemekte çocukların yetişme çağında. Kurşun gibi bazı ağır metalleri de vücuttan kan, idrar ve terle atılmadığından ilerleyen yaşlarda kanserojen etki gösterdiğini de biliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi
Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi
Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi
Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi
Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Kendi aracını kurşunlatıp koruma talep ettiği öne sürülen iş adamı yakalandı
Kendi aracını kurşunlatıp koruma talep ettiği öne sürülen iş adamı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Nuri Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Derya Baykal Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Burak Elmas Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırtasiye malzemelerindeki zararlı kimyasalların çocuklara etkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:21:16. #1.15#

title