Samsun'un Atakum ilçesinde öğrenciler tarafından, köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Kırtasiye Malzemeleri Toplama Kampanyası" başlatıldı.

Özel Samsun Final Okulları Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerince, başta kardeş okulu olmak üzere köy okullarında okuyan öğrencilere hediye göndermek amacıyla "Kırtasiye Malzemeleri Toplama Kampanyası" düzenlendi. Topladıkları kırtasiye malzemelerini kendi elleriyle kutulayıp hediye paketi haline getiren Finalli öğrenciler, anlamlı ve güzel bir şey yapmış olmanın mutluluğunu yaşadılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA