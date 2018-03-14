Kırşehirlilerden Mehmetçiğe 550 Kurban

Kırşehirliler tarafından kampanya ile toplanan ve Afrin'da görev yapan Mehmetçikler için 550 kurban kesildi.

Kırşehir Valiliğince başlatılan "Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası" ile toplanarak kesilen 550 kurbanlık hayvanın eti, soğuk zincir ile Kilis'e getirildi.

Kırşehir'den gelen heyet, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret ederek "Afrin'de vatanımız ve milletimiz için terörle amansızca mücadele veren Kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanlarında olduklarını" ifade ettiler. - KİLİS