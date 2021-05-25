Kırşehirli yorgancı çırak bulamayıp mesleğinin unutulmasından korkuyor
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Kırşehirli yorgancı çırak bulamayıp mesleğinin unutulmasından korkuyor

Kırşehirli yorgancı çırak bulamayıp mesleğinin unutulmasından korkuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'de 40 yıldır yorgancılık yapan Cengiz Gök, çırak bulamayıp mesleğinin unutulmasından korkuyor.

Kırşehir'de 40 yıldır yorgancılık yapan Cengiz Gök, çırak bulamayıp mesleğinin unutulmasından korkuyor.

Kırşehir'de, mesleğinin son temsilcileri arasında yer alan 54 yaşındaki 40 yıllık yorgan ustası Cengiz Gök, 12 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılık mesleğinde artık çırak dahi bulamamaktan şikayetçi. Pandemi sürecinde devletin desteği ile ayakta kalmayı başardığını aktaran yorgan ustası Gök, "Pandemi süreci her meslek kolunu etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bizler, hükümetin verdiği desteklerden yararlanarak ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi.

"50 yaş altında çırak bulamıyoruz"

Kırşehir'de çırak bulmakta zorlandığını anlatan Gök, "Mesleğimiz kötü bir meslek değil. Halkın yorgancı, terzi ya da farklı meslek guruplarına halkın bakışı nedeniyle meslek gelişmiyor. Bizim alanımızda çalışan insanlara evlenecekleri zaman dahi 'ev geçindirebilir mi?' telaşı yaşanıyor. İnsanlar üniversite bitirme gayretinde bitirseler dahi iş bulmakta zorlanıyorlar. Mesleğin devam edebilmesi için çırak yetiştirebilmemiz lazım ama çırak yok" diye konuştu.

Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren Cengiz Gök, kendisi ile mesleğinin de gelecek kuşaklara aktarılama üzüntüsü ile faaliyetlerini sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehirli yorgancı çırak bulamayıp mesleğinin unutulmasından korkuyor
Kırşehirli yorgancı çırak bulamayıp mesleğinin unutulmasından korkuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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