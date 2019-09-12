Kırşehirli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

12.09.2019 18:22

Kırşehirli sporcu Doğuhan Eflatun, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56 ilden 600 sporcu ve antrenör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada sporcular, zorlu mücadelelerde madalya sahibi olmak için ter döktü.

Şampiyonada Kırşehir adına 45 kilogramda yarışan Doğuhan Eflatun, Türkiye üçüncü olarak, gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Eflatun ve antrenörlerini tebrik edip, başarılar diledi.

Kaynak: AA