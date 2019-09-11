Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

11.09.2019 13:46

Kırşehirli sporcu Arda İşgüzar, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56 ilden 600 sporcu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda madalya sahibi olmak için ter döktü.



Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada Kırşehir adına yarışan sporcu Arda İşgüzar, 40 kilogramda Türkiye şampiyonu olup altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Tekvando şampiyonu olan İşgüzar ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: AA