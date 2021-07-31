Kırşehirli Şehit Aileleri, Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti
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Kırşehirli Şehit Aileleri, Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Kırşehirli Şehit Aileleri, Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 2017 yılında Trabzon'da PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösterirken, hain teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 2017 yılında Trabzon'da PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösterirken, hain teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar" projesi kapsamında Kırşehir'den Şehit Aileleri, 30 şehit ailesi ile birlikte 'Bozkırdan Karadeniz'e' kardeşlik gezisi düzenledi. Trabzon'da Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret eden şehit aileleri Şehidin annesi Ayşe Bülbül ile de kucaklaştı.

Kabir başında dualar edildikten sonra Ayşe Bülbül'e Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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