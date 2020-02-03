Kırşehirli öğretmenler İzmir'de Ahilik ilkelerini anlattı

03.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:30

Kırşehirli öğretmenler, "1 İyilik Yap İyilik Bul" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelerek İzmir'de buluşan öğretmenlere Ahilik ilkeleri hakkında bilgi verdi.

Proje koordinatörü ve okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'dan ilkokul öğretmeni Hamza Evmez ile projelerini uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda paylaştıklarını ifade etti.

Proje kapsamında Kırşehir'de farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dağlı, Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenleri İzmir'de buluşturduklarını dile getirdi.

İyiliğin bazen bir yaşlıya yardım bazen bir çocuğa gülümseme bazen de bir canlıya iyilik olduğuna işaret eden Dağlı, "1 İyilik Yap İyilik Bul" projesini bu amaçla hayata geçirdiklerini, Ahilik prensiplerinin de projeleriyle örtüştüğünü aktardı.

Projeye Türkiye'den ve yurt dışından destek veren İzmir'in Konak ilçesindeki öğretmen evinde tanışma ve durum değerlendirme toplantısı yaptıklarını anlatan Dağlı, karşılıklı bilgi alış verişi kapsamında Kırşehirli öğretmenler olarak Ahiliği onlara anlatma imkanı bulduklarını bildirdi.

Dağlı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Esnaf ve Sanatkalar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'yu da proje kapsamında ziyaret ettiklerine vurgu yaparak, burada da Ahilik ilkeleriyle ilgili bili verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA