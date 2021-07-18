Kırşehirli öğrenciler Adana'da

Adana Valisi Süleyman Elben, Kırşehirli öğrencileri kabulünde, "Bizim nazarımızda sadece ziyaretçimiz değil aynı zamanda farklı kültürleri taşıma vazifesindeki kültür elçilerimizsiniz" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elben, Kırşehirli öğrencileri kabulünde, "Bizim nazarımızda sadece ziyaretçimiz değil aynı zamanda farklı kültürleri taşıma vazifesindeki kültür elçilerimizsiniz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Kırşehir'den Adana'ya gelen öğrenciler Adana Valiliğini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortak yürüttüğü "Biz Anadolu'yuz" projesi ile; farklı illerden çocuklar ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etme imkanına sahip oluyor. Projeyle, çocuklar arasında kardeşlik ruhunun ve bilincinin gelişmesi, milli ve manevi değerlerin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ziyaret sırasında bir açıklamada bulunan Vali Elban, "Ülkemizin farklı illerinde yaşayan değerli öğrencilerimiz bizim nazarımızda sadece ziyaretçimiz değil aynı zamanda farklı kültürleri taşıma vazifesindeki kültür elçilerimizdir. Siz değerli öğrencilerimizi ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Vali Elban sözlerini, "Öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması farklı illerin kültürel değerlerinin yanı sıra ortak değerlerin de paylaşılmasına vesile olan projede katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" diyerek bitirdi.

Öğrenciler, kabulü ve ilgisinden dolayı Vali Elban'a teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı