Kırşehirli başarılı sporcu Urkuş, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek
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Kırşehirli başarılı sporcu Urkuş, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek

Kırşehirli başarılı sporcu Urkuş, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırşehir'de, ortaokulda iken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen milli sporcu Urkuş Işık, U-20 Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Kırşehir'de, ortaokulda iken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen milli sporcu Urkuş Işık, U-20 Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Romanya'da geçtiğimiz yıllarda yapılan 62. Balkan Kros Şampiyonası'na katılan Urkuş Işık, Balkan şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Başarılı sporcuları yetiştiren antrenör Kaya, "Allah'a şükür çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Kızımız daha önce de salon Balkan şampiyonasında Bulgaristan'da 3 bin metrede birinci olmuştu. U-20 Avrupa şampiyonasında da kızımız dan başarı bekliyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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