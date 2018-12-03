Kırşehirli Atletler Şampiyonlukla Döndü

Kırşehirli sporcular, U18 Kros Ligi Türkiye Şampiyonasında ferdi ve takım müsabakalarında birincilik elde ederek sevinç yaşattı.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, U18 Kros Ligi Türkiye Şampiyonasında ferdi ve takım olarak başarı elde edildiği belirtildi.

Gaziantep'te yapılan final müsabakalarına çok sayıda sporcunun katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 15 bölge projesi kapsamında çeşitli illerde seçmeleri yapılan Bölgesel Kros Ligi yarışmalarının finali Gaziantep ilinde düzenlendi. Final yarışlarında ilimiz adına yarışan il müdürlüğümüz sporcusu Urkuş IŞIK U-18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmalarında birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı müsabakada takımlar yarışında Kırşehir Çiçekdağı İlçe Karması da takım halinde birinci olarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu."

Antrenör Ziya Kaya da daha önce Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Urkış Işık'ın ve takım sporcularının bu başarısından dolayı sevinçli olduğunu dile getirdi.

Kaya, şöyle konuştu:

"U18 Kros Ligi Türkiye Şampiyonasında sporcum Urkuş Işık ferdi kategoride birinci oldu. Kırşehir Çiçekdağ İlçe Karması Takımı olarak Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonluklarda emeği geçen başta aileme, sporcularıma, antrenör arkadaşlarıma, beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarıma, spor şube çalışanlarına vede sporcu desteğinde bulunan Kırıkkale'den antrenör arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim. Sporcularımız Urkuş Işık, Senem Çelik, Semanur Saygısız, Sultan Gündoğdu büyük başarı elde etti."