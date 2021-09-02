KIRŞEHİR (YENİ KUYULAR) İÇMESUYU ARITMA TESİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kırşehir'e yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kırşehir'e yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kırşehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Kırşehir (Yeni Kuyular) İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor. Günlük arıtma kapasitesi 21. 600 m³ olan tesis ile Kırşehir halkına arıtılmış ve yaşamsal olarak en kaliteli su verilmesi hususunda çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları hızla devam eden iş kapsamında; İdari Bina, Membran Binası, Paket Arıtma Binası, Dekantör Binası, Trafo Jeneratör Binası ve Havalandırma Binası kaba inşaat imalatları, ayrıca bu binalara ait tesisat (elektrik-su-yangın-ısı), ince sıva, boya, ısı yalıtım imalatları da tamamlandı. Tesis kapsamında elektrik imalatına esas fakrika kabul ve muayene işleri devam etmektedir. Elektrik imalatları başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Paket arıtma binasında paslanmaz havuz imalatları, pompa ve mekanik grubu montajları tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık %75 olan işin tamamlanması ile birlikte Kırşehir halkına arıtılmış ve yaşamsal olarak en kaliteli su temin edilecektir.

Kaynak: Habermetre