Kırşehir YEDAM'da bağımlı bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor - Haberler

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Kırşehir YEDAM'da bağımlı bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir YEDAM'da bağımlı bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, bağımlı bireylere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını belirtti.

KIRŞEHİR (AA) - Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, bağımlı bireylere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını belirtti.

Güneş, yazılı açıklamasında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nın "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganı ile kutlandığını ifade etti.

Yeşilay'ın, Türkiye'de KKTC'de toplam 104 YEDAM ile hizmet verdiğini vurgulayan Güneş, Kırşehir'de de bağımlı bireyler ve ailelerine ücretsiz destek sağlandığını aktardı.

Bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştıklarına işaret eden Güneş, şunları kaydetti:

"Bağımlılığın oluştuğu durumlarda bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubesi ve merkezlerimiz ile hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. YEDAM'lara tüm Türkiye'den '115 YEDAM Danışma Hattı' üzerinden ulaşılabiliyor."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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