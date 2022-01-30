Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

AA, Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kırşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımlarda yol açma ve temizlik çalışması yaptı.

Bazı vatandaşların araçlarının üstünde, esnafların da iş yeri çevresinde biriken karları temizledikleri görüldü.

Cacabey Meydanı ve Ahi Evran Külliyesi başta olmak üzere birçok alanda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Polis, Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümleri başta olmak üzere kenti çevre illere bağlayan yollarda tedbir aldı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu.

Kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Kırşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, Sivas, kar, Güncel, Haber

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