Kırşehir ve Sivas'ta Hırsızlık Operasyonu

Kırşehir ve Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırşehir kent merkezinde 2 ikametgahtan para ve ziynet eşyası çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nce kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kentten ayrılarak Yozgat'a, oradan da Sivas'a gittiklerini tespit etti.

Sivas'ta iş yerinden para çaldıkları belirlenen 5 şüpheli, Kırşehir ve Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yıldızeli ilçesinde ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırşehir'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G, Z.O. ve A.G. isimli kadınlar tutuklandı, Y.G. ve M.O. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların, hırsızlıktan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.