Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı
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Kırşehir, Yozgat, Ankara, Niğde, Güncel

Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı

Kırşehir ve Niğde'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

17.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:42
Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı

Kırşehir ve Niğde'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.


Kırşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar, gece aralıklarla etkisini sürdürdü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle başta Ankara kara yolu olmak üzere Yozgat, Aksaray ve Nevşehir kara yollarında kar sürgünleri oluştu.

Karayolları 61'inci Şube Şefliği ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle kar sürgünlerinin oluşturduğu don ve buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Jandarma ve polis ekipleri, gece saatlerinde Ankara-Kayseri kara yolunda meydana gelen 9 farklı yaralamalı trafik kazasına müdahale ederek, yolda kalan araçların sürücülerine yardımcı oldu.

Kırşehir Özel İdaresi de 11 ekiple, kar ve tipi nedeniyle kapanan 23 köy yolunu ulaşıma açtı.

Niğde

Niğde'de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi buzlanmaya neden oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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