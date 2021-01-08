Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KTB'yi ziyaret etti
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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KTB'yi ziyaret etti

08.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:24
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KTB'yi ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, Kırşehir Ticaret Borsasını (KTB) ziyaret ettiği bildirildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, Kırşehir Ticaret Borsasını (KTB) ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın ziyaretinde, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, KTB'nin üreticiler ve kurumlar arasında birleştirici güç olduğunu ifade etti.

Tarım ve hayvancılık sektörünün çağın gereklerine uygun şekilde yürütülmesinde KTB'nin önemli görevler üstlendiğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadele yürüttüğümüz bu dönemde ilimizdeki tüm sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda bugün de ilimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi yönünde önemli görevler ifa eden KTB'yi ziyaret ediyoruz. Ticaret borsamızın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunacağız."

Neşet Yavuz da kentin tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin Vali Akın'a bilgi verdi.

Akın'a ziyaretinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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