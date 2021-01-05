Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın STK ziyaretleri devam ediyor
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Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın STK ziyaretleri devam ediyor

05.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:53
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın STK ziyaretleri devam ediyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret ettiği bildirildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklaya göre, ziyaretinde Oda Başkanı Özgür Albayrak ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi alan Akın, devletlerin gelir kaynağının başında gelen verginin toplanmasında muhasebeci ve mali müşavirlerin önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Kırşehir'in kalkınması için her kesimle el birliği içinde çalıştıklarını ve bu kapsamda STK ziyaretlerine devam ettiğini aktaran Vali Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in kalkınması ve vatandaşlarımızın devletimizin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanması için yaptığımız çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Bu anlayışla STK'lerle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de devletimizin vergi toplamasında, verginin tabana yayılması ve toplumda vergi bilinci oluşmasında önemli görevler yapan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yöneticileri ve üyeleri ile çeşitli değerlendirmelerde bulunuyoruz."

Albayrak da oda faaliyetleri ve meslektaşlarının koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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