Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Kadir Gecesi mesajı Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken, nice hayır ve güzellikleri bünyesinde barındıran Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzurunun yaşandığını belirtti.

Müslümanlar üzerine farz kılınan oruç ibadetinin yerine getirildiği ramazan ayının İslam dininde önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Akın, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de bu ayın içinde bulunduğunu aktardı.

Kadir Gecesi'nin tüm inananların geçmiş günahlardan arınması, bela ve musibetlerden korunması, mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için Yüce Allah'ın sunduğu ilahi bir fırsat olduğunu vurgulayan Akın, "Kırşehirli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA