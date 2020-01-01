Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi

01.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:18

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıla 24 saat esasına göre görev yapan kurum çalışanlarını ziyaret ederek girdi.



Yeni yıl nedeniyle kamu kurumlarını ziyaret eden Vali Akın, Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, 3 No'lu Merkez Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve uygulama noktalarını gezerek çalışanların yeni yılını kutladı. Polis merkezi, 112, Acil Sağlık Merkezi ve jandarmada görevli personelli ziyaret eden Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de 2019 yılının huzur içinde geçmesini sağlayan kamu çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi. Vatandaşın huzuru, sağlığı ve güvenliği için ailelerinden uzak bir şekilde çalışarak yeni yıla giren personele moral vermek amacıyla kurumları ziyaret ettiğini belirten Vali İbrahim Akın, tüm çalışanların yeni yılını kutlayarak 2020 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA