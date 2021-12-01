Kırşehir Valisi Akın, yapımı tamamlanan Aşıkpaşa İlkokulu kütüphanesini inceledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aşıkpaşa İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yapımı tamamlanan kütüphanede incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Aşıkpaşa İlkokulu ve Ortaokulu'nda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan kütüphanede incelemelerde bulunan Akın, okul müdüründen bilgi aldı.

Vali Akın, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların teknoloji bağımlılığından uzak şekilde yetişmeleri için gayret gösterdiklerini belirterek, kütüphanelerin bunun için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için devletin her türlü imkanı sağladığını vurgulayan Akın, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz kütüphaneler, sizlerin araştırmasına yardımcı olacak, bol bol kitap okuyarak çok daha başarılı bireyler olarak yetişmenize katkı sağlayacaktır. Kütüphanelerin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da eşlik etti.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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