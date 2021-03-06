Kırşehir Valisi Akın ve beraberindekiler Kovid-19 denetimlerine katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflara ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kent merkezinde hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı caddeler, Cacabey Meydanı ve çevresindeki esnafları ziyaret eden Vali Akın, kontrollü normalle sürecinde kurallara rehavete kapılmadan kararlılıkla uyulması uyarısında bulundu.

Denetimlerde konuşan Vali Akın, "Alınan tedbirlere uyulmaması halinde yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecektir. Denetimlerde esnaflarımıza koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri tekrar hatırlatıyoruz. İş yerlerimiz girişte HES kodunu mutlaka sorsun ve oturma düzenine dikkat etsin. Hepimizin birbirimizin sağlığından sorumlu olduğu bu süreci kurallara uyarak en kısa sürede atlatmak istiyoruz. Bilindiği gibi, orta riskli grupta yer alan ilimizde bazı kısıtlamaları kaldırdık. Yeniden eski günlerimize dönmemek için esnaflarımız ve vatandaşlarımızdan kurallara eksiksiz olarak riayet etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Akın'a, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner