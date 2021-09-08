Kırşehir Valisi Akın okullarda inceleme yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle okulları ziyaret ettiği bildirildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle okulları ziyaret ettiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Prof. Dr. Erol Güngör İlkokulu ile Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın da katıldığı ziyarette okul müdürü İhsan Fırat Karagüllü'den bilgi alan Vali Akın, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Çocukların eğitim sürecinde elde edeceği kazanımların geleceğe yön vereceğini belirten Akın, eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanların başında eğitim kurumlarının geldiğine işaret eden Vali Akın, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığını korumak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılında yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim yoluyla bu süreç tamamlanmıştı. Devletimiz tarafından bu yıl alınan karar ile öğrencilerimiz yeniden okuluna ve öğretmenlerine kavuştu. Okullarımızda belirlenen tedbirlere uyarak yeni eğitim yılını kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Yeni eğitim döneminin öğrencilerimize, eğitim camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Akın, okul müdürü Turan Altıok'tan bilgi aldıktan sonra okulda düzenlenen İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı'na başkanlık etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız