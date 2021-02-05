Kırşehir Valisi Akın, okul binalarında inceleme yaptı
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Kırşehir Valisi Akın, okul binalarında inceleme yaptı

05.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:33
Kırşehir Valisi Akın, okul binalarında inceleme yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okul binalarında incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okul binalarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, tamamlanma aşamasında olan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu yeni binalarında inceleme yaptı.

Yetkililerden bina inşaatlarında gelinen son durum ile ilgili bilgi alan Akın, öğrencilere en iyi ortamda eğitim vermenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de çocukların eğitimine katkı yapmak ve bu alanda yakalanan başarıları sürekli kılmak için çalıştıklarını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İlimizde yeni yapılan ve yenilenen okul binalarımızın yanı sıra atölye, laboratuvar, araç-gereç gibi donatılarla eğitimin kalitesini daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Bu amaçla yeniden projelendirilen Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu binalarında artık sona gelindi. Yeni tip koronavirüs sürecinin ardından okullarımız inşallah eğitime yeniden açılacak. Öğrencilerimiz de yapımları tamamlanan modern binalarda eğitim almaya başlayacaklar. İlimizde eğitim başta olmak üzere bütün alanlardaki yatırımları önemsiyor ve takip ediyoruz. Bugün de ilgili arkadaşlarımızla okullarımızda incelemelerde bulunduk. Tamamlanan okullarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Akın'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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