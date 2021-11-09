Kırşehir Valisi Akın, öğrencilerle TÜGVA seyyah icathane mobil tırını inceledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) seyyah icathane mobil tırında incelemelerde bulundu.

Merkez Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde konuşlandırılan tırı gezen Vali Akın, öğrencilerle sanal gerçeklik gözlükleri, uçuş simülatörü, 3D yazıcı, jeneratör elektriğinin oluşum-iletim düzeneği, tesla bobini, mikroskop, biyoloji materyalleri, ahşap bulmaca ve zeka oyunları bölümlerini inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Akın, öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın çocukları bilim ve teknolojiye teşvik etmek amacıyla mobil tır oluşturarak çeşitli illerde öğrencilerle buluşturduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 gündür tır Kırşehir'de, çocuklarımıza, gençlerimize bilimi teknoloji sevdirilmeye ve anlatılmaya çalışılıyor. Eskiden çocuklar farklı bir şey yaptıklarında 'başımıza icat çıkarma' derlerdi, artık geldiğimiz noktada diyoruz ki, 'icat çıkar'. Çocuklarımızın icat çıkarmasını, bilim ve teknolojiye yönelmelerini arzu ediyoruz. Bu tür çalışmalar çocuklarımızın bilim ve teknolojiye yönelmelerinde çok faydalı olacaktır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Akın'a Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir de eşlik etti.

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