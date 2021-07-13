Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
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Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS'de başarılı olan öğrenciler Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, eğitimde marka kent olan Kırşehir'de öğrencilerin elde ettikleri başarıların gurur verdiğini belirtti.

Öğrencilerin yakaladıkları başarıların diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, Liselere Geçiş Sınavı'nda ülkemiz genelinde dereceye girerek bizleri gururlandırmışlardır. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri ile öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yürütülen disiplinli çalışma ile elde edilen bu başarılar artarak devam edecektir. Yeter ki gençlerimiz hedeflerine ulaşmak için yılmadan, usanmadan emin adımlarla ilerlesinler. Geleceğimiz olan gençlerimizin ileride ülkemize önemli hizmetlerde bulunacaklarından şüphemiz yoktur. Biz onlara güveniyoruz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum."

Konuşmaların ardından Vali Akın, LGS'de dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, okul idarecileri ve öğrencilerin aileleri de yer aldı.

Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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