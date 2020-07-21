Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
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Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Liselere Geçis Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Kırşehir Valisi Akın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
21.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:42

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Liselere Geçis Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler, aileleri ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinden dolayı gurur duyduklarını vurgulayan Akın, eğitimde marka kent olan Kırşehir'e bu alanda yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarını ifade etti.

Bu başarının diğer öğrencilere de örnek olacağını ümit ettiğini aktaran Vali Akın, "Öğrencilerimiz İrem Sönmez ve Muhammed Alper Doğan LGS'de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri ile öğretmenlerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara ulaşacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Akın, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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