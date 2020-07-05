Kırşehir Valisi Akın, kurban vekaletini TDV'ye verdi Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü ve TDV Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Yaman, Vali Akın'ı ziyaret ederek, 2020 Yılı vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Vali Akın, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde hazırlanan, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla yapılan çalışmayı önemsediğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesine kurban vekaletinde bulunan Akın, kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Yaman, kurban vekaletini kabul ederek, Vali Akın'a bağış makbuzunu takdim etti.

Kaynak: AA