Kırşehir Valisi Akın, "Köylerimize eşit oranda hizmet götürme gayreti içerisindeyiz"
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Kırşehir Valisi Akın, "Köylerimize eşit oranda hizmet götürme gayreti içerisindeyiz"

Kırşehir Valisi Akın, 'Köylerimize eşit oranda hizmet götürme gayreti içerisindeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası muhtarlarla bir araya gelen Vali İbrahim Akın, köylere eşit oranda hizmet götürme gayretinde olduklarını söyledi.

Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası muhtarlarla bir araya gelen Vali İbrahim Akın, köylere eşit oranda hizmet götürme gayretinde olduklarını söyledi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Akın, yaşanılan sorunların imkanların dahilinde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Kaynakların ölçülü kullanıldığını aktaran Vali İbrahim Akın yaptığı açıklamada ; "Kaynaklarımızı ölçülü olarak kullanarak köylerimize eşit oranda hizmet götürme gayretindeyiz. Son zamanlarda yaşanan kuraklıktan dolayı yaz aylarında köylerimizde su problemleri yaşamaktayız. Kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgeler arasında yer almamızdan dolayı köylerimizde suyu özenli ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Salgın döneminde insanlarımızın müstakil evlere ilgisinin arttığı bilinen bir gerçektir. Bu dönemde yapılan kaçak ve ruhsatsız yapıların sayısı gittikçe artmaktadır" dedi.

Vali Akın ayrıca, KÖY-DES Projesi ile ilgili muhtarlara bilgiler vererek, 2021 yılında Kırşehir'de, proje kapsamında 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek geldiğini, ilçelere dağıtımının yapıldığını ve gelen ödeneğin köylere hizmete dönüştürüleceğini ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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