Kırşehir Valisi Akın "halk günü" düzenledi
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Kırşehir Valisi Akın "halk günü" düzenledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

05.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:00
Kırşehir Valisi Akın

Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Günü Toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan buluşmada Akın, vatandaşların talep ve şikayetlerini ilgili kurum amirleriyle görüştü.

Akın, kurum amirlerine yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde gelen taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım ve ilgili kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA
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