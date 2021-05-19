Kırşehir Valisi Akın, gençlerle çevrim içi programda buluştu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın gençlerle çevrim içi programla bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın gençlerle çevrim içi programla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı çevrim içi programda Akın, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Canlı bağlantıda gençlere hitaben konuşan Akın, tarihte bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının vatan topraklarını işgal kuvvetlerinden kurtarmak için Samsun'dan Anadolu'ya çıkarak Milli Mücadele dönemini başlattığını söyledi.

Akın, "Ülkemizin gençlerimizin enerjisine ve heyecanına ihtiyacı vardır. Sizlerin, bu güvene layık olarak tarihimize, milli ve manevi değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi daha huzurlu günlere taşıyacağınıza ve sizden sonra gelen nesillere bugün olduğundan çok daha müreffeh bir ülke bırakacağınıza yürekten inanıyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Kent merkezi ve ilçelerindeki Gençlik Merkezlerinden programa katılan gençler, konuşmaların ardından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirerek söyleşi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner