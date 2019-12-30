Kırşehir Valisi Akın'dan yeni yıl mesajı

30.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:52

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akın, mesajında, Türkiye'de ve dünya için önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılı geride bırakılırken, yeni umut ve beklentilerle 2020 yılına ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülke olarak hedeflere ulaşmak ve vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile halka hizmet sunmaya devam edileceğini vurgulayan Akın, "İlin yöneticileri olarak bizler de yeni yılda bir tarih ve kültür şehri olan Kırşehirimizin var olan potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ilimizin her alanda kalkınması için çalışacak ve siz saygıdeğer hemşehrilerimize etkin ve kaliteli kamu hizmeti sunmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akın, yeni yılın Türkiye'ye ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış getirmesini dileyerek, Kırşehirlilerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA