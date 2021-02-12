Kırşehir Valisi Akın'dan gereksiz çağrılara idari yaptırım uyarısı
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Kırşehir Valisi Akın'dan gereksiz çağrılara idari yaptırım uyarısı

12.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:22
Kırşehir Valisi Akın'dan gereksiz çağrılara idari yaptırım uyarısı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan gereksiz çağrılara karşı idari yaptırım uygulandığını belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan gereksiz çağrılara karşı idari yaptırım uygulandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz ve beraberindeki heyet Vali Akın'ı ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2013 yılından bu yana Kırşehir'de hizmet verdiğini hatırlatarak, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı şekilde ulaşılması için gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Acil yardım hizmetlerinin daha etkin olması için gereksiz aramalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden bütün çağrılar kayıt altına alınmakta, asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenler hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır. İlimizde 2020 yılında çağrı merkezimize toplamda 306 bin 962 çağrı ulaşmıştır. Telefon hatlarının meşgul edilmesi, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın mağdur edilmesine yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz."

Selim Yılmaz da 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyetleri hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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