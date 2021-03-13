Kırşehir Valisi Akın, Çiçekdağı'nda incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında herkesin önce kendi tedbirini alması ve uygulaması gerektiğini bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında herkesin önce kendi tedbirini alması ve uygulaması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, Çiçekdağı ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı ve ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Çiçekdağı'nda denetimlere katılarak vatandaşlara, pazar ve çarşı esnaflarına tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Akın, rehavete kapılmayarak daha dikkatli olunmasını istedi.

Kırşehir'in orta risk grubunda bulunan iller grubuna yükselmesini istemediklerini, ellerinden geleni de yaptıklarını aktaran Akın, "Alınan tedbirlere riayet ederek yeni kısıtlamaların gündeme gelmesini engelleyebiliriz. Alınan bütün tedbir kararları kamu sağlığını korumaya yöneliktir. Koronavirüsle mücadele kapsamında herkesin önce kendi tedbirini alması ve uygulaması gerekiyor. Ev ziyaretlerinden kaçınmalı, esnaflar iş yerlerinde gerekli tedbirleri almalı, herkes hassasiyet göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Denetimlerin ardından Çiçekdağı'ndaki yatırımları inceleyen Vali Akın, yapımı tamamlanarak kısa süre önce hizmete açılan Çiçekdağı Halk Kütüphanesi'ni gezdi.

Hayır Evi, Gençlik Merkezi, Kesimhane, Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanını da inceleyen Akın, Kaymakam Fikri Badioğlu ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner