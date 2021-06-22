Kırşehir Valisi Akın, Çiçekdağı ilçesinde muhtarları dinledi
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Kırşehir Valisi Akın, Çiçekdağı ilçesinde muhtarları dinledi

Kırşehir Valisi Akın, Çiçekdağı ilçesinde muhtarları dinledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çiçekdağı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çiçekdağı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Akın, köylere götürülen hizmette önceliklerinin yol ve içme suyunda iyileştirme yapmak olduğunu ifade etti.

Vatandaş ile devlet arasındaki bağlantıyı kuran muhtarların köyleri ile ilgili talep ve sorunlarını dinleyeceklerini belirten Vali Akın, şöyle devam etti:

"Çiçekdağı ilçemizde yürütülen yatırımları yakından takip ediyoruz. Muhtarlarımız da bizlere hem sorumlu oldukları köylerin hem vatandaşların sorunlarını iletecekler. KÖYDES projesi kapsamında ilimize gelen ödeneği öncelik sırasına göre İl Özel İdaremiz aracılığıyla en verimli şekilde hizmete dönüştürüyoruz. Köylerimizin genel sorunları olan yol yapımı ve içme suyu iyileştirme çalıştırmalarını öncelik olarak kabul ediyoruz."

Köylerde yaşayanların sorunlarını muhtarlarla iş birliğinde tespit ettiklerini vurgulayan Akın, "İmkanlar dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Yol, su, kanalizasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Muhtarlardan istediğimiz bir başka konu da aşı konusunda vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunmalarıdır. Salgın tehdidi henüz geçmiş değil, salgınla mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Köylülerimizi aşı olmaya davet edelim." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, toplantının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çiçekdağı Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda dereceye girerek başarı sağlayan genç sporculara kupalarını verdi.

Akın, şehit ailelerini ve esnafı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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