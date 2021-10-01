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Kırşehir Valisi Akın, çevirim içi bağlantıyla huzurevi sakinlerinin gönüllerini aldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Valisi Akın, çevirim içi bağlantıyla huzurevi sakinlerinin gönüllerini aldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle çevrim içi bağlantı aracılığıyla huzurevi sakinlerinin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle çevrim içi bağlantı aracılığıyla huzurevi sakinlerinin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kovid-19 salgını nedeniyle Kırşehir Huzurevi sakinlerinin sağlığını tehlikeye atmamak için çevrim içi görüşme yaparak onlarla sohbet etti.

Huzurevinde kalanların Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Vali Akın, hayatın her evresinde varlıklarıyla güç veren büyüklerin her zaman çocuklarının destekçisi olduğunu belirterek Akın, "Bu önemli günde pandemi nedeniyle bir arada olamasak da bizim yol göstericimiz olan sizleri hiç unutmadığımızı bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinleri de ilgisinden dolayı Vali Akın'a teşekkür etti.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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