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Kırşehir Valisi Akın çalışan personelin yeni yılını kutladı

Kırşehir Valisi Akın çalışan personelin yeni yılını kutladı
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Ahi Polis Merkezi Amirliği ve emniyet ile jandarma uygulama noktalarındaki çalışanların yeni yılını kutladı.

Personelle sohbet eden Akın, 2021 yılının huzur içinde geçmesini sağlayan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Akın'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen de eşlik etti.

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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