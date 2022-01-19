Kırşehir Valisi Akın, bağımlıkla topyekun mücadele çağrısı yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bağımlılıkla ilgili topyekun bir mücadele örneği sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı, Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Akın, insanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda geçen yıl yapılan çalışmaların da değerlendirileceğini ifade eden Akın, bu konuda Kırşehir'de ve Türkiye genelinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

İl düzeyinde yürütülecek çalışmaları koordine etmek üzere 2022-2023 yıllarını kapsayan İl Eylem Planı hazırlandığını hatırlatan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Bu eylem planı kapsamında ilimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Alkol, uyuşturucu madde, tütün, teknoloji ve kumar gibi bağımlılık konularında kolluk kuvvetlerimiz başarılı çalışmalar elde ediyor. Ancak, bağımlılıkla mücadelede sadece kolluk kuvvetlerimizin çalışmaları yeterli olmayacaktır. Toplumun bütün kesimlerinin katılımı ile geniş bir mücadele ortaya konulması gerekiyor. Topyekun bir mücadele örneği sergilenmesi gereken bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen bu toplantının faydalı olacağına inanıyorum."