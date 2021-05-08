Kırşehir Valisi Akın, Anneler Günü'nü kutladı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, yüreğindeki sonsuz sevgi ve şefkatle, tehlikelere karşı koruyan, daima çocuklarının yanında olan annelerin hayattaki en kıymetli varlıklar olduğunu ifade etti.

Çocukların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetişmesi için her türlü zorluğa göğüs geren annelerin, onları hayata hazırlayan ilk öğretmenler olduğunu anımsatan Akın, annelerin sevgi, saygı, paylaşma, dayanışma, hoşgörü gibi güzel hasletleri öğrettiğini belirtti.

Anne sevgisini tadarak büyüyen çocukların hayatın getirdiği tüm zorluklarla daha kolay mücadele edebileceğini vurgulayan Akın, "Bu duygularla, başta vatan uğruna evlatlarını şehit veren şehit annelerimiz olmak üzere hayatını ailesine ve çocuklarına adayan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete intikal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner