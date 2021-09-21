Kırşehir Valisi Akın, afet bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgelerini verdi - Haberler
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Kırşehir Valisi Akın, afet bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgelerini verdi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Valisi Akın, afet bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgelerini verdi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrasında bölgede görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline teşekkür belgelerini takdim etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrasında bölgede görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) personeline teşekkür belgelerini takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, bazı resmi kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl AFAD Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görevine yeni atanan İl Müdürü İbrahim Avşar'a başarı dileyen Vali Akın, kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Vali Akın, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrasında bölgede görev yapan AFAD personeline İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı teşekkür belgelerini takdim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Akın, Şube Müdürü Hasan Tezer'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Akın, kurum içerisinde oluşturulan tahnit hayvanların ve yaşam alanlarının canlandırıldığı Tabiat Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırşehir Valisi Akın, afet bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgelerini verdi - Haberler
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