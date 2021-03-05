Kırşehir Valisi Akın'a Yeşilay Haftası ziyareti

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, Yeşilay Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, Yeşilay Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, alkol, tütün, teknoloji gibi bağımlılık yapan her türlü maddeyle mücadele eden Yeşilay üyelerinin haftasını kutladı.

Bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşam için başta aileler olmak üzere toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Vali Akın, "İlimizde bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanmaktadır. Gençlerimizin geleceğini tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadele içerisindeyiz. Bu vesileyle Yeşilay Haftası'nı kutluyor, bağımlılıkla mücadele çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Güneş de hafta dolayısıyla planlanan çalışmalarla ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız