Kırşehir Valisi Akın'a Gençlik Haftası ziyareti

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, antrenörler ve gençlik liderleri, Gençlik Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, antrenörler ve gençlik liderleri, Gençlik Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, gençlerin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük gücün gençler olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurucusu büyük önder Atatürk, vatanın kurtuluşu için milli mücadeleyi başlatmak amacıyla Anadolu'ya ayak bastığı 19 Mayıs gününü, Türk gençlerine bayram olarak armağan ederek, cumhuriyetimizi koruma görevini gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimizin, üzerlerindeki bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olacaklarına inancımız tamdır. Gençlerimizin tarihimize, milli ve manevi değerlerimize sadakatle sahip çıkarak ülkemizi daha huzurlu günlere taşıyacaklarına, kendilerinden sonra gelen nesillere çok daha müreffeh bir ülke bırakacaklarına yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayan Gençlik Haftası'nı kutluyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, gençlik liderleri ve antrenörler, Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız