Kırşehir Valisi Akın'a Dünya Gümrük Günü ziyareti

Kırşehir Gümrük Müdürü Serkan Kaplan, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, Türkiye'nin de kurucu üye olarak içerisinde bulunduğu Gümrük İşbirliği Konseyince 26 Ocak gününün Dünya Gümrük Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Kırşehir Gümrük Müdürlüğünün kentte yapılan dış ticaretin artmasına ve gelişmesine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Akın, "İlimizde 2018 yılında faaliyete geçen Gümrük Müdürlüğü, ithalat ve ihracatçılarımızın işlemlerini mahallinde yerine getirerek ilimizde üretiminin ve ticaretin gelişmesine ivme kazandırmıştır. Bu vesile ile Gümrük teşkilatı çalışanlarının gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaplan da kurum faaliyetleri hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.