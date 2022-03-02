Kırşehir Valisi Akın'a Deprem Haftası ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürü ( Afad ) İbrahim Avşar, Deprem Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Akın, Deprem Haftası etkinliklerinin amacının toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti.

Her türlü olumsuz durumda riskleri azaltarak olayların afete dönüşmesini önlemenin önemini vurgulayan Akın, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Afetler konusunda toplumda çok önemli farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını aktaran Vali Akın, şöyle devam etti:

"Yine İçişleri Bakanlığımızca 2022 yılı, bu çalışmaların devamı niteliğinde afet eğitim yılındaki teorik bilgiyi pratiğe dökmek amacıyla 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edildi. Deprem Haftası nedeniyle vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bu yönde ilimizde önemli çalışmalar yürüten İl AFAD Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, afetsiz günler diliyorum."

AFAD gönüllülerinin de yer aldığı ziyarette, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yapacakları çalışmalarla ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.