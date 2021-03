Kırşehir Valisi Akın'a Deprem Haftası ziyareti

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan ve beraberindeki heyet, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette konuşan Vali Akın, bu haftada yapılan etkinliklerinin amacının toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması olduğunu belirtti.

Akın, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Afetleri ortadan kaldıramayız ancak riskleri azaltarak olayların afete dönüşmesini önleyebiliriz. Bu kapsamda, her ilde hazırlandığı gibi Kırşehir'de de tüm paydaşların fikir ve bilgi paylaşımı yaparak oluşturduğu İl Risk Azaltma Planı, afet anında bizlere rehber olacaktır. Deprem Haftası nedeniyle vatandaşlarımızın afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılması ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirilmesi afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlayacaktır. Toplumun her kesimini kapsayacak şekilde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüten İl AFAD Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, herkese afetsiz günler diliyorum."

Metin Alpaslan da hafta dolayısıyla yapacakları çalışmalar hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız