Kırşehir Valiliğinden kar kütlesi ve buz sarkıtı uyarısı - Haberler
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Kırşehir Valiliğinden kar kütlesi ve buz sarkıtı uyarısı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir Valiliğinden kar kütlesi ve buz sarkıtı uyarısı

Kırşehir Valiliği, kar kütleleri ve sarkıtlar konusunda uyarılarda bulundu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği, kar kütleleri ve sarkıtlar konusunda uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin yoğun kar yağışının devam etmesini tahmin ettiği belirtildi.

Yağışın çatılarda ve eğimli alanlarda kar kütleleri ve buz sarkıtları oluşturduğu vurgulanan açıklamada, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle farklı bölgelerde kar kütlesi ve sarkıt temizliğine devam ediyor.

İtfaiye ekipleri, yapılan ihbar ve bilgilendirmeler doğrultusunda güvenlik tedbiri alarak kar kütlesi ve buz sarkıtları temizliğini sürdürüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir Valiliği, Meteoroloji, Kırşehir, kar, Güncel, Haber

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