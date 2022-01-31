Kırşehir Valiliğinden kar kütlesi ve buz sarkıtı uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği, kar kütleleri ve sarkıtlar konusunda uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin yoğun kar yağışının devam etmesini tahmin ettiği belirtildi.

Yağışın çatılarda ve eğimli alanlarda kar kütleleri ve buz sarkıtları oluşturduğu vurgulanan açıklamada, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle farklı bölgelerde kar kütlesi ve sarkıt temizliğine devam ediyor.

İtfaiye ekipleri, yapılan ihbar ve bilgilendirmeler doğrultusunda güvenlik tedbiri alarak kar kütlesi ve buz sarkıtları temizliğini sürdürüyor.