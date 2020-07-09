Kırşehir Valiliği "halk günü" etkinliği düzenledi Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, temmuz ayı halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşların talep ve şikayetleri alınarak görüşüldüğü toplantıda Akın, ilgili kurum amirlerine, taleplerin imkanlar çerçevesinde kısa sürede yerine getirilmesi konusunda talimat verdi.

Vatandaşların taleplerinin yakından takibi ve çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA