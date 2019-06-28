Kırşehir UMKE ekibi eğitim kampına katıldı

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE ekibi, Çorum'da yapılan eğitim kampı ve tatbikat programına katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum'da 3 gün devam eden eğitim kampı ve tatbikata katılan İl Ambulans Servisi UMKE ekibi kente göndü.

Deprem, afet ve kazalara müdahalede ekiplerinin yeteneklerinin artırılmasını amaçlayan düzenlenen eğitim kampı ve tatbikata Kırşehir UMKE ekibinin yanı sıra Çorum AFAD, Kargı İtfaiyesi ve 112 ambulans ekipleri katıldı.

Kamp sırasında, trafik kazası, deprem, KBRN, yangın, sel, olay yeri müdahale ve arama kurtarma tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA