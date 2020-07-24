Kırşehir TSO, "Kovid-19'a karşı güvenli oda" belgesi aldı Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO), "Kovid-19'a karşı güvenli oda" belgesi verildiği bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO), "Kovid-19'a karşı güvenli oda" belgesi verildiği bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, odaya, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimlerin ardından, TSE Kırşehir İl Temsilciliğince "Kovid-19'a karşı güvenli oda" belgesi verildiği belirtildi.

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kovid-19'a karşı güvenli oda" belgesi alan kentteki ilk kurum olduklarını aktardı.

Pandemi sürecinin ülkede etkilerini göstermesinin ardından mart ayı itibariyle çalışmalara başladıklarını anımsatan Yılmaz, gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak üyelerin hizmetini aksatmadan çalıştıklarını vurguladı.

TSE Kırşehir İl Temsilcisi Baş Denetçi Yılmaz Emektar ve beraberindekiler, belgeyi Yılmaz'a ve TSO personeline teslim etti.

Kaynak: AA